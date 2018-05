Skripal, premier Repubblica ceca smentisce produzione Novitchok

Roma, 7 mag. - Il primo ministro ceco Andrej Babis ha smentito oggi le parole del presidente Milos Zeman secondo cui il suo paese aveva "prodotto e testato" una sostanza della classe Novitchok, un agente nervino, utilizzata a marzo per avvelenare l'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna. "La Repubblica Ceca non ha mai prodotto, sviluppato o immagazzinato alcuna sostanza del gruppo Novichok", ha scritto il primo ministro sul suo account Twitter, citando informazioni dai servizi di intelligence civili e militari.

Il presidente Zeman, esponente di sinistra noto per la sua simpatia per la Russia, aveva fatto riferimento a un rapporto dei servizi segreti per dire giovedì scorso che il suo paese aveva "prodotto e testato" una sostanza del genere, "ma in piccole quantità: la sostanza, aveva aggiunto, è stata "distrutta in seguito".

(fonte afp)