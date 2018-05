Nobel, quattro membri Accademiaa di Svezia chiedono congedo -2

Stoccolma, 7 mag. - I quattro membri che hanno richiesto il congedo sono Lotta Lotass, Klas Ostergen, Sara Stridberg e Kerstin Ekman: si questi, Lotass non partecipava ai lavori dell'Accademia dal 2015 mentre Ekman aveva lasciato il suo seggio vacante dal 1989, dopo il rifiuto dell'Accademia di condannare la fatwa contro Salman Rushdie.

Lo scandalo - rivelato dal quotidiano Dagens Myheter - vede coinvolto Jean-Claude Arnault, marito della poetessa svedese e membro dell'Accademia Katarina Frosterson, accusato di stupro e molestie sessuali da 18 donne: i disaccordi in seno all'Accademia su come gestire la situazione hanno portato all'abbandono di numerosi membri.

Attualmente restano solo dieci membri attivi su un quorum minimo di dodici, ragion per cui il Nobel per la Letteratura 2018 non verrà assegnato nell'anno in corso ma - dopo le necessarie nomine - in quello successivo, insieme a quello per il 2019.