Nobel, quattro membri Accademiaa di Svezia chiedono congedo

Stoccolma, 7 mag. - L'Accademia di Svezia, organismo incaricato di scegliere il premio Nobel per la Letteratura, ha concesso a quattro dei suoi membri (tradizionalmente vitalizi) la possibilità di un congedo, dopo lo scandalo per le molestie sessuali che hanno portato alla mancata concessione del premio per il 2018.

Dopo una prima raffica di abbandoni infatti è venuto a mancare il quorum necessario per la scelta di un candidato; in base al vecchio regolamento i membri erano eletti a vita ma potevano lasciare il seggio vacante: il monarca svedese Carlo Gustavo XVI ha subito modificato lo statuto in modo da permettere delle sostituzioni, ma servono le dimissioni formali dei membri uscenti.

