Roma, 7 mag. - "La posizione del centrodestra unito al Quirinale è stata coerente e responsabile. Serve un governo per dare immediate risposte al Paese, per formarlo si deve partire dalla nostra coalizione, che lo scorso 4 marzo ha vinto le elezioni, e da un incarico a Matteo Salvini. Confidiamo di trovare i numeri in Parlamento per far nascere il nuovo esecutivo". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.