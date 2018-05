Roma, 7 mag. - "Tasse, immigrazione, sicurezza, famiglie e lavoro: sono tanti i problemi che attanagliano gli italiani e rispetto ai quali la politica non può più perdere tempo. Auspichiamo che il presidente Mattarella consenta al centrodestra di trovare i numeri per formare un governo, cosi come hanno sempre chiesto Giorgia Meloni e Fratelli d`Italia e come hanno stabilito gli italiani con il voto del 4 marzo". Lo dichiara il deputato di Fratelli d`Italia, Guido Crosetto.