Snapchat aderisce a codice condotta Ue contro hate speech

Bruxelles, 7 mag. - L'applicazione Snapchat ha deciso di aderire al 'codice di condotta' dell'Unione europea, in cui i 'colossi' di internet si impegnano a lottare contro gli "hate speech", i discorsi di istigazione all'odio online. Lo ha annunciato la Commissione europea.

Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft avevano adottato questo testo nel maggio 2016, in cui si impegnavano in particolare con l'esecutivo europeo ad "avere procedure chiare ed efficaci per esaminare" in meno di 24 ore le segnalazioni sugli hate speech e a cancellarli, se necessario.

In seguito a questa lotta si erano uniti anche Instagram e Google+ .

(fonte AFP)