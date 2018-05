Usa, Wp: Donald e Melania Trump vivono da separati in casa

New York, 7 mag. - Donald e Melania Trump vivono da separati in casa: non dormono e non mangiano insieme e anche nel tempo libero si ignorano. È il ritratto che il Washington Post fa della vita della coppia presidenziale degli Stati Uniti.

Secondo la ricostruzione di alcuni membri dello staff della Casa Bianca al quotidiano, c'è un muro 'de facto' tra la East Wing, dove risiede Melania, e la West Wing, dove lavora il marito. La routine di Trump prevede la sveglia alle 5:30; poi il presidente guarda la tv e twitta. Melania si alza più tardi e si dedica al figlio Barron, che ha 12 anni. A Mar-a-Lago, dove la coppia si rilassa nei weekend, Trump gioca a golf e cena con politici e uomini d'affari, mentre Melania si mantiene lontana dai riflettori.

Diversa la versione della portavoce di Melania, Stephanie Grisham: "Melania è concentrata sul fare la mamma, la moglie e la first lady. Il resto sono chiacchiere". Sempre secondo il Washington Post, Melania avrebbe un pessimo rapporto con la figlia del marito, Ivanka.