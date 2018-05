Scordamaglia: italian sounding e contraffazione ci costano 90 mld

Parma, 7 mag. - "Italian sounding e contraffazione arrecano un danno di oltre 90 miliardi di euro alla nostra economia". A dirlo il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, a Parma durante un convegno sulla Difesa e promozione del made in Italy in corso a Cibus. "Questo fenomeno - ha spiegato Scordamaglia - cresce di pari passo con l'export e con l'aumentare degli ostacoli al commercio mondiale. La domanda di food and beverage italiano in tutte le aree del mondo è tale che laddove i nostri prodotti autentici fanno fatica ad arrivare vengono sostituiti da quelli fake".

Per contrastare questo fenomeno servono "strumenti legali per bloccarne la vendita negli ordinamenti che li prevedono - ha articolato Scordamaglia - una comunicazione sui principali canali media e web dei mercati di destinazione per far capire anche emozionalmente l'authentic italian e fake , accordi con le catene distributive e di e-commerce e maggior presidio degli accordi bilaterali". In particolare in quest'ultimo caso il presidente di Federalimentare ha ribadito il suo "no deciso a Trump che sembra voler rilanciare un Ttip leggero senza la tutela delle denominazioni di origine".