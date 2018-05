Michele Santoro: mi candiderò al Consiglio amministrazione Rai

Roma, 7 mag. - "Manderò il mio curriculum a Camera e Senato per candidarmi al Consiglio di amministrazione della Rai": lo ha annunciato Michele Santoro alla presentazione in viale Mazzini del nuovo ciclo di "M", quattro puntate dedicate al caso Moro in onda su Rai3 da giovedì 10 maggio in prima serata.

Santoro ha spiegato: "Non ho molte speranze ma almeno li costringerò ad avere un dibattito per nominare persone diverse ma che potrebbero condividere con me qualche idea". I punti cardine del progetto di Santoro in Rai sono due: "Qualunque cosa che produca il servizio pubblico bisogna sapere esattamente quanto costa e il 40% della produzione del servizio pubblico deve andare a produttori indipendenti". Il giornalista ha aggiunto che per non avere conflitti di interesse per un po` rinuncerebbe a collaborare con la Rai.

"M" unirà il racconto di fiction con il docudrama e l`approfondimento giornalistico. A proposito dei suoi ultimi programmi Santoro ha detto: "Oggi il contesto editoriale è inadeguato, gli esperimenti rientrano in uno schema che li spinge ai margini. Faccio da due anni quello che gli altri non fanno. I talk non saranno mai morti, ma oggi i politici decidono il loro andamento, e ripetono sempre le stesse cose. La politica è diventata una soap opera che ci porterà a soluzioni sempre più demenziali. Non ci si scontra sui grandi temi".