Haspel pronta a rinunciare a guida della Cia, Trump... -2

New York, 7 mag. - Haspel, una veterana della Cia, avrebbe diretto uno dei primi 'black site' aperti dagli Stati Uniti, ovvero una prigione in Thailandia dove i presunti terroristi venivano torturati. Haspel, 62 anni, è stata scelta dal presidente Donald Trump come nuovo direttore della Cia, prima donna a ottenere l'incarico, visto che Mike Pompeo è stato scelto per essere il sostituto di Rex Tillerson come segretario di Stato.

Nella prigione thailandese, furono detenuti Abu Zubaida e Abd al-Rahim al-Nashiri, due presunti membri di al Qaida, che furono sottoposti al waterboarding (l'annegamento controllato) e ad altre pratiche di tortura; oggi, i due si trovano nel centro di detenzione di Guantanamo, voluto dal presidente George W. Bush dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Sarebbe poi stata Haspel a ordinare la distruzione di centinaia di video girati nel centro di detenzione in Thailandia, che testimoniavano gli abusi commessi.

Ad aprile, la Cia ha tolto il segreto su un rapporto interno che assolverebbe Haspel dalle responsabilità per la distruzione delle videocassette del waterboarding praticato nel 2005, ovviamente un tema centrale anche per i senatori che devono votare per la sua conferma. Secondo la Cia, il documento reso disponibile dovrebbe soddisfare i senatori e cancellare ogni dubbio sulla nomina di Haspel.