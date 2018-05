Elezioni Tunisia, comunali agli islamici ma crolla l'affluenza

Roma, 7 mag. - Avanzata degli islamici a scapito dei loro partner laici di governo nelle elezioni comunali in Tunisia dove però si è registrato un crollo dell'affluenza alle urne con il 34,4% di tasso di partecipazione.

Il movimento islamico conservatore tunisino Ennahda, secondo i primi exit poll annunciati dalla tv di stato, ha vinto le elezioni locali dopo aver ottenuto il 27,5% dei voti validi seguito dai laici del partito Nida'a Tunis con il 22,5% di preferenze. È del 34,4% il tasso ufficiale di affluenza alle urne come ha annunciato il presidente della Commissione Superiore Indipendente per le Elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, precisando che si sono recati alle urne 1.796.154 elettori sugli oltre 5 milioni e 300 mila aventi diritto, come ha riferito la tv satellitare al Jazeera.

"Ennahda, ha vinto le elezioni davanti a Nida'a Tunis di 5 punti. La nostra vittoria è l'incorazione dell'apertura di Ennahda e della sua ricerca per la concordia e per un processo democratico", ha detto, l'esponente di Ennahda Lutfi Zeitun citato dall'emittente panaraba.

"I primi risultati danno vincenti due partiti: il movimento Ennahda e Nida'a Tunis. E questo è importante per la transizione democratica perchè garantisce l'equilibro politico voluto", ha detto Imad el Khemeiri portavoce di Ennahda.

Confermato la scarsa partecipazione ritenuta dagli osservatori come disaffezione popolare, soprattutto tra i giovani, nei confronti della classe politica che sarà costretta ad una riflessione del ruolo dei partiti nella vita del Paese.

Grande il distacco dei due principali partiti da tutte le altre liste indipendenti che insieme hanno raggruppato il 28% dei voti. Il sindaco di Tunisi dovrebbe essere per la prima volta una donna, Souad Abderrahim, del partito islamico Ennahda che ha ottenuto il 34% di preferenze.

Nessun equilibrio di governo verrà sconvolto da questo risultato, il leader di Ennahda, Rached Ghannouchi, ha dichiarato infatti che nulla cambierà all'interno della compagine di governo di unità nazionale e proseguirà l'alleanza di Ennahda nell'ambito dell'accordo con il partito Nida'a Tunis

Occorrerà tuttavia attendere i risultati ufficiali per poter analizzare questo voto caratterizzato da un elevato numero di liste indipendenti e/o collegate.

Ieri sera grande festa al quartier generale di Ennhadha, in centro a Tunisi, in attesa dei risultati preliminari ufficiali che saranno annunciati una volta esaurite le procedure di conteggio manuale ed elettronico dei voti, presumibilmente il 9 maggio prossimo.

