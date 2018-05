Libano, Alfano: elezioni rafforzano istituzioni dello Stato

Roma, 7 mag. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha espresso oggi le sue "congratulazioni" per "lo svolgimento ieri delle elezioni parlamentari libanesi, a cui per la prima volta hanno partecipato diverse migliaia di libanesi dall'estero".

"La tenuta di elezioni conferma ancora una volta il tradizionale attaccamento dei cittadini libanesi ai valori della libertà e della democrazia", ha detto Alfano, aggiungendo che "rappresenta inoltre un ulteriore rafforzamento delle istituzioni dello Stato libanese e il primo argine a qualsiasi minaccia alla stabilità del Paese".

"L`Italia", ha spiegato Alfano in una nota, "ribadisce la tradizionale amicizia tra i due popoli come testimoniato dalla recente conferenza di Roma a sostegno delle forze di sicurezza libanesi dello scorso 15 marzo, nonché dall'importante e durevole impegno in Unifil e dalle strette relazioni bilaterali in campo commerciale, economico e culturale".