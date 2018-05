Ue, Tajani riceverà il 9 maggio il premio "Carlo V" in Spagna -3

Roma, 7 mag. - La cerimonia di premiazione sarà presieduta da sua maestà il Re Felipe VI di Spagna nel Monastero di Yuste, dove nel 1558 morì l`imperatore Carlo V.

La sera precedente (giovedì 8 maggio), Tajani sarà ricevuto al Palazzo della Moncloa a Madrid dal primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, per un incontro bilaterale dedicato al negoziato in corso per la definizione del bilancio dell`Unione e all`agenda delle riforme necessarie a livello europeo.

Al mattino il presidente Tajani parteciperà a una conferenza dal titolo "Come combattere le false notizie in Europa", organizzata con il gruppo LENA, nel "Círculo de Bellas Artes" insieme al Vicepresidente del governo spagnolo Soraya Sáenz de Santamaría, e al direttore di El Pais Juan Luis Cebrián.

Nel pomeriggio, il Presidente Tajani parteciperà a un dialogo con i rappresentanti dell'industria culturale spagnola, nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale, nella sede dell'ufficio del Parlamento europeo a Madrid.(Segue)