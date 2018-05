Interporto Sud Europa di Marcianise finanzia 80 borse formazione

Napoli, 7 mag. - L'Interporto Sud Europa di Marcianise (Caserta) finanzia 80 borse di formazione per la partecipazione al percorso professionale per operatore dei punti vendita della grande distribuzione commerciale (60 borse, 600 ore di attività di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage) e tecnico di spedizione, trasporto e logistica (20 borse, 600 ore di attività di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage). Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l'apposito modello predisposto, reperibile sul sito www.comune.marcianise.ce.it entro l'11 maggio 2018. "L'Interporto Sud Europa è in campo per dare risposta alla notevole domanda di lavoro proveniente da tutta Italia, anche grazie alle agevolazioni previste dalla Zes - ha dichiarato Giancarlo Cangiano, direttore Marketing e Comunicazione dell'hub logistico che occupa oltre 3mila addetti - La ripresa della nostra area passa per i concetti di un'occupazione stabile, sostenibile e duratura nel tempo a centinaia di addetti". "Interporto Sud Europa segue con grande attenzione la recente iniziativa di Mercitalia Rail di utilizzare treni ad alta velocità revampizzati per collegamenti merci notturni tra Maddaloni-Marcianise e Bologna - ha aggiunto il manager -. Siamo pronti per essere l'hub di riferimento per la logistica integrata in un'importante localizzazione del Mezzogiorno, a servizio di supply chain nazionali e internazionali". "La Zes ci consentirà, infine, di ottenere il vantaggio competitivo necessario per rappresentare una struttura chiave nel panorama dell'intermodalità e della logistica nel Mediterraneo, in grado di fornire valore aggiunto ai players di riferimento nei traffici marittimi e continentali. In tale contesto, Ise guarda con interesse sia al cluster portuale campano, sia ai porti pugliesi, per il loro ruolo chiave di cerniera verso il Medio Oriente", ha concluso Cangiano.