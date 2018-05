Ilva, servità OK Ue per ogni cessione di attivi di ArcelorMittal

Bruxelles , 7 mag. - L'approvazione odierna della Commissione Ue all'acquisizionee dell'Ilva di Taranto da parte di ArcolorMittal è condizionata alla cessione di diversi altri stabilimenti che la multinazionale dell'acciaio possiede in Europa, ma questo non dovrà condurre, sottolinea l'Esecutivo comunitari o, alla chisura di quegli impianti. In effetti, la Commissione conserva il diritto di intervenire in tutte le cessioni degli attivi di ArcelorMittal, approvando o no le vendite degli impianti in base ai piani industriali che presentaranno i compratori.

Gli stabilimenti posti in vendita (che coprono i settori dei prodotti piani in acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e zincati) sono situati in Belgio (Liegi), nella Repubblica ceca (Ostrava), in Lussemburgo (Dudelange), in Italia (Piombino), in Romania (Galati) e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Skopje). La Commissione afferma nella sua nota sulla decisione di oggi che "le attività cedute rappresentano imprese economicamente sostenibili che nel lungo periodo consentirebbero agli acquirenti idonei di competere in modo efficiente con l'entità risultante dalla concentrazione".

In altre parole, le cessioni di attività produttive da parte di ArcelorMittal non possono tradursi in piani industriali da parte degli acquirenti che ridimensionino o addirittura chiudano quelle attività, perché sarebbe un risultato opposto all'obiettivo perseguito dall'antitrust Ue: rafforzare i concorrenti di ArcelorMittal di fronte della concentrazione sul mercato risultante dalla sua acquisizione dell'Ilva.

Proprio a questo scopo, d'altronde, la Commissione ha accettato la proposta di ArcelorMittal di escludere il gruppo Marcegaglia dalla cordata per l'acquisto dell'Ilva, e di non acquisire azioni dello stesso gruppo Marcegaglia, che resterà così un suo diretto concorrente sul mercato italiano.

La Commissione non avrebbe nulla da eccepire, invece, a quanto si apprende, se all'operazione di ArcelorMittal partecipasse un altro attore italiano, la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che inizialmente stava nell'altra cordata sconfitta guidata da AcciaItalia (con l'indiana Jindal, Arvedi e Delfin di Leonardo Del Vecchio). A Bruxelles risulta che un'eventuale decisione inn questo senso è stata per ora rinviata, ma non ci sarebbero comunque problemi, se venisse confermata, visto che la Cdp non produce laminati.