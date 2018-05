Fontana: Salvini saggio, unione centrodestra è valore aggiunto

Milano, 7 mag. - Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la scelta del segretario della Lega, Matteo Salvini, di non rompere il centrodestra è "saggia" ed è "la stessa scelta che consente alla Regione Lombardia di governare bene, quindi penso che sia un valore aggiunto l'unione del centrodestra". Lo ha detto prima dell'evento di apertura di Milano Food City. A chi gli ha fatto notare che questo però avvicina al voto ha risposto: "Questo lo vedremo".

Al voto anticipato "io preferisco un governo subito con la presenza del centrodestra per un interesse regionale per poter riprendere con la massima determinazione il discorso dell'autonomia. Un governo è sempre meglio averlo per ogni tipo di interlocuzione", ha aggiunto Fontana, precisando però di non essere preoccupato dalle urne. "No assolutamente. Aumentaremo i consensi", ha concluso.