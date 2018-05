Haspel pronta a rinunciare a guida della Cia, Trump la difende

New York, 7 mag. - Gina Haspel potrebbe rinunciare all'incarico di direttore della Cia, per cui è stata scelta dal presidente statunitense, Donald Trump. L'attuale numero 2 dell'agenzia d'intelligence avrebbe detto ad alcuni funzionari della Casa Bianca di essere pronta a farsi da parte, viste le preoccupazioni sorte in vista dell'audizione per la sua conferma in Senato, che sarà senza dubbio incentrata sul suo ruolo negli abusi commessi durante gli interrogatori delle persone sospettate di terrorismo.

Secondo i funzionari, Haspel vorrebbe evitare di intaccare la reputazione sua e della Cia. Il primo a parlare della questione è stato il Washington Post, le cui ricostruzioni sono poi state confermate da altri media, a partire da New York Times e Axios.

Trump ha saputo del possibile passo indietro di Haspel venerdì e avrebbe cercato di convincere Haspel a non mollare, dopo aver inizialmente detto di essere pronto a sostenere qualsiasi decisione in merito dell'attuale numero 2 della Cia, secondo le fonti di Axios. Poco fa, su Twitter, Trump ha preso le difese di Haspel pubblicamente: "Gina Haspel è stata presa di mira perché è stata troppo dura con i terroristi. Pensateci, in questi tempi molto pericolosi: abbiamo la persona più qualificata, una donna, che i democratici non vogliono perché è stata troppo dura sul terrorismo".