Olmi, M5s Lombardia: sue opere patrimonio inestimabile

Milano, 7 mag. - "Addio a Ermanno Olmi, bergamasco e maestro del cinema italiano. Un artista profondamente legato alla sua terra che, grazie al racconto della vita contadina bergamasca in L'albero degli Zoccoli, si è fatto conoscere al mondo arrivando a vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes e il Premio César per il miglior film straniero. L'albero degli zoccoli ma anche La leggenda del santo bevitore, Il mestiere delle armi, dai film più famosi a quelli meno conosciuti: tutte le sue opere sono un patrimonio culturale inestimabile che Olmi lascia in eredità a tutti noi". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia.