Sala: proposta su Pd è per alternativa a Renzi, ma io fuori

Milano, 7 mag. - "L'appello di sabato è stato casuale però c'eravamo sentiti io e Zingaretti nelle settimane precedenti. Vale la pena che il dialogo tra me e lui, due amministratori locali di riferimento per il centrosinistra, sia in linea". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della sua proposta, condivisa con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, di mettere al vertice del Pd un gruppo di saggi.

"La mia non era una ricetta e nemmeno una provocazione. Siccome dicono che non c'è una alternativa a Renzi, io dico di trovarne una di gruppo, e io non chiedo nemmeno di farne parte perché non ho la tessera del Pd. L'unico suggerimento è quello di puntare sulla collettività", ha aggiunto Sala.

"Quello che farò per il centrosinistra nei prossimi mesi è chiaro. Cioè cercherò di dare una mano ai sindaci che vanno a elezioni, perché qui parliamo del governo ma ci dimentichiamo che fra meno di un mese si va a votare con elezioni molto delicate in grandi città e, per quanto riguarda Milano, anche in Comuni delicati", ha proseguito il primo cittadino.

"Cercherò di andare nei vari Comuni alla sera e nei weekend, per non rubare tempo a Milano perché non voglio dare l'idea che non mi occupo della città per andare a supportare gli altri sindaci, ma certamente lo farò", ha concluso Sala.