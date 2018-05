Irlanda, gli attori si mobilitano per il sì" all'aborto

Roma, 7 mag. - Numerosi attori irlandesi hanno chiesto di votare "Sì" al referendum del 25 maggio sulla liberalizzazione dell'aborto in un video pubblicato su Internet da pro-choice, gruppo che difende la possibilità per le donne di ricorrere a un aborto.

In questo video in bianco e nero, gli attori ricordano lo stato attuale della legislazione, che bandisce l'uso dell'aborto tranne in caso di rischio di morte per la madre. "Oggi in Irlanda", afferma l'attore della serie "Il Trono di Spade" Liam Cunningham, "se la donna seduta accanto a te è incinta", continua Peter McDonald, "non ha diritto sul proprio corpo", conclude Owen McDonnell.

Per più di due minuti vengono declamate frasi brevi, con Aidan Turner ("Lo Hobbit") che evidenzia ad esempio che la donna irlandese "abortirà all'estero". "Perché qualcuno diverso da me può scegliere quello che devo fare con il mio stesso corpo?" chiede la star della serie "Peaky Blinders", Cillian Murphy. Andrew Scott, che interpreta Moriarty nella serie "Sherlock", parla invece della "opportunità di un voto" sul tema, prima di lasciare la conclusione all'attrice pluripremiata, nominata all'Oscar, Saoirse Ronan, che chiede: "Per favore, votate sì!"

Se il "Sì" prevarrà al ballottaggio, l'attuale Articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese che riconosce il diritto alla vita per il nascituro e la madre sarebbe sostituito da un articolo che afferma che "la legge può stabilire i termini che regolano la fine di una gravidanza".

