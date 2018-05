Russia, Putin inizia nuovo mandato: si dimette vecchio governo

Mosca, 7 mag. - In connessione con l'inizio del nuovo mandato del presidente Vladimir Putin al Cremlino, il governo russo, guidato da Dmitry Medvedev, si è dimesso. Il tutto in base agli impegni costituzionali previsti. Gli attuali ministri continueranno a svolgere le loro funzioni ad interim, fino alla formazione del nuovo esecutivo che si prevede molto veloce. Il premier "Dmitry Medvedev ha firmato l'ordine" di dimissioni, ha reso noto il servizio stampa del Consiglio dei Ministri russo. L'esecutivo ha lavorato per sei anni.