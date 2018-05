Anzaldi: allusioni Di Maio su Consip, ha incontrato Scafarto?

Roma, 7 mag. - "Il Movimento 5 stelle conferma alla `Stampa` che le inquietanti allusioni di Di Maio sugli incontri segreti con forze dell'ordine si riferiscono al caso Consip. Quindi il leader M5s ha incontrato Scafarto, il carabiniere indagato per depistaggio e falso per aver fabbricato prove taroccate contro Renzi? Siamo di fronte a rivelazioni gravissime, forse addirittura materia per i magistrati di Roma che stanno portando avanti le indagini sui depistaggi". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che postando lo spezzone dell`intervista a "In mezz`ora" aggiunge su twitter: "E ancora c`è qualcuno che dice che il Pd avrebbe dovuto trattare con un politico del genere?".

"Di fronte ad allusioni del genere - prosegue Anzaldi su facebook - a messaggi obliqui che vengono lanciati attraverso la tv di Stato proprio alla vigilia della formazione del governo, l`Arma del Carabinieri e i Ministeri competenti hanno dovere di verificare e chiarire. Di Maio venga chiamato pubblicamente a livello istituzionale a rispondere di quello che ha detto".