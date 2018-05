Editoria, Nuovi vertici ad Alma Media

Roma, 7 mag. - L'Assemblea dei Soci di Alma Media, riunitasi a Milano con Socio di controllo il Fondo Open Capital gestito da Abalone Asset Management, ha definito la nuova governance della Società.

In sostituzione di Ermanno Ruscitti, Amministratore Unico uscente, è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri di cui 2 in rappresentanza dei Soci, Andrea Baracco ed Ermanno Ruscitti, e 3 Indipendenti: Federico Prandi, Carlo Riva, Andrea Belotti.

L'Assemblea ha nominato il Dott. Federico Prandi Presidente della Società e il Dott. Andrea Baracco Amministratore Delegato. L'Assemblea ha altresì deliberato la trasformazione della società da responsabilità limitata (Srl) a società per azioni (Spa) ed eseguito un aumento di capitale di 3,0 milioni di euro.

Alma Media è presente sul mercato italiano della comunicazione con 3 canali televisivi. Alice, Marcopolo e Case Design Stili diffusi sul digitale terrestre, satellite ed iptv, con oltre 6,4 milioni di telespettatori unici le 3 televisioni entrano ogni mese in oltre 3,5 milioni di famiglie (dati auditel). E' presente in edicola con 8 diverse testate periodiche: Alice Cucina, Facile Cucina, Alice Quaderni, Diari di Viaggio by Marcopolo, Quaderni Marcopolo, Quaderni Marcopolo Italia, Case Design Stili con complessivamente oltre 2 ml. di copie vendute nell'anno. E' altresì presente nel mondo digital (web e social) con alice.tv, marcopolo.tv e casedesignstili.tv.