Milano, 7 mag. - "Vediamo cosa succede oggi. Mi auguro che non si torni a votare anche se la possibilità c'è". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. "Sarebbe una sconfitta andare a votare perché ci costringerebbe alla resa e la vedrei come un ributtare la nostra incapacità di fare sintesi per i cittadini", ha aggiunto il primo cittadino.