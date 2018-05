Governo, Martina: basta gioco dell'oca, da tutti passo in avanti

Roma, 7 mag. - "Supporteremo fino in fondo l'iniziativa del presidente della Repubblica, si deve fare un passo in avanti tutti, in particolare da chi ha immaginato soluzioni semplici dopo il 4 marzo". Ma "no incarichi al buio, no a trasformismi, sì a un vero sforzo nell'interesse del Paese". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni.

"E' necessario dare una soluzione alla crisi, superare lo stallo di queste settimane, basta prendere tempo e traccheggiare, basta con il gioco dell'oca, che ci pare di vivere anche in queste ore", ha concluso.