Ilva, ArcelorMittal: riportare sostenibilità e orgoglio lavoratori

Roma, 7 mag. - Dopo il via libera condizionato dell'Ue all'acquisizione di Ilva, ArcelorMittal afferma di volerla riportare a "un equilibrio che sia sostenibile" e di voler "ripristinare l'orgoglio dei lavoratori e delle comunità in cui opera". Lo dichiara Matthieu Jehl, presidente e amministratore delegato di Am Investco Italy, tramite cui ArecelorMittal effettuerà l'operaizone.

"L'approvazione da parte della Commissione Europea è stata finalmente ottenuta. Si tratta di un momento estremamente significativo del nostro percorso verso il rilancio di Ilva. Il nostro progetto per l'Azienda è chiaro - ha detto Jehl -: intendiamo riportarla ad un equilibrio che sia sostenibile e ripristinare l'orgoglio dei lavoratori e delle comunità in cui opera".

"Il nostro piano per Ilva sta al centro di questa visione. Abbiamo previsto un programma significativo di investimenti di 2,4 miliardi di euro, basato su piani dettagliati a livello ambientale, industriale e commerciale che mirano a migliorare concretamente le prospettive dell'azienda e la allineino utilizzando le migliori tecnologie di ArcelorMittal. Siamo convinti - conclude il manager - che ArceloMittal possa contribuire nel rispetto dei propri impegni e per quanto di sua competenza a trovare, insieme a tutte le altre parti che condividono questa stessa responsabilità, una soluzione positiva per tutti i lavoratori".