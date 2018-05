Roma, 7 mag. - "Frustata con la cinghia e presa a calci e pugni. L`esplosione di violenza perché due esponenti del clan Casamonica non erano stati serviti per primi. Non posso che condannare l'ennesimo raid intimidatorio del clan Casamonica nei confronti di un barista e di una donna disabile, brutalmente picchiati e auspicare una reazione unanime da parte delle istituzioni ed un pronto intervento delle forze dell'ordine". Lo scrive su Fb il senatore del Pd Bruno Astorre.