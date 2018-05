Ilva, Ok condizionato Ue a acquisizione da parte di ... -2

Roma, 7 mag. - Nell'ambito della sua indagine approfondita, la Commissione ha esaminato documenti interni e informazioni fornite da oltre 200 clienti. Questi ultimi, tra cui figurano numerose piccole e medie imprese, operano in un'ampia gamma di settori - dall'edilizia all'industria automobilistica, dagli elettrodomestici alla produzione di tubature - e per competere con i prodotti importati nel SEE e sui mercati mondiali, fanno affidamento sulla competitività dei prezzi dell'acciaio.

Al termine dell'indagine, la Commissione ha espresso il timore che l'operazione, nella forma notificata, avrebbe comportato per i consumatori europei l'aumento dei prezzi dei prodotti piani in acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e zincati.

L'entità risultante dalla concentrazione si sarebbe trovata a controllare, all'interno del See, oltre il 40 % della capacità produttiva relativa ai prodotti piani in acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e zincati e a detenere una quota di mercato molto più grande di qualsiasi suo concorrente in Europa, ad esempio Tata Steel, Thyssenkrupp e Voestalpine. L'indagine della Commissione ha infatti rivelato che in Europa i concorrenti dell'entità risultante dalla concentrazione non avrebbero avuto né gli incentivi sufficienti né la capacità necessaria per compensare la contrazione della concorrenza risultante dall'operazione.

La Commissione, si legge, ha inoltre attentamente esaminato il ruolo delle importazioni dai paesi terzi di prodotti piani in acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e zincati, concludendo che tali importazioni possono incidere in misura significativa sul mercato europeo dei prodotti in acciaio laminati a caldo, in particolare nelle zone geografiche e per le qualità di prodotto in cui ArcelorMittal e Ilva sono concorrenti. Le importazioni possono inoltre incidere, anche se in misura minore, sui mercati dei prodotti in acciaio laminati a freddo e in acciaio zincato. Tuttavia, le importazioni non rappresentano un'alternativa sufficientemente forte e stabile per compensare completamente i probabili effetti negativi sui prezzi risultanti dalla scomparsa della concorrenza tra Ilva e ArcelorMittal.

Infine, la Commissione ha preso in esame anche alcuni altri prodotti, tra cui l'acciaio a rivestimento metallico utilizzato per gli imballaggi, giungendo tuttavia alla conclusione che tali prodotti non destavano preoccupazione a causa, in particolare, della limitata presenza di Ilva in tale segmento di mercato e del ruolo molto incisivo svolto dagli altri concorrenti. (segue)