F.Boccia: Pd seguirà Mattarella, ma tutti smettano propaganda

Roma, 7 mag. - "Il Pd segue l`indirizzo del Presidente della Repubblica. Certo, se parliamo di un governo di tregua dalla propaganda politica, è necessario che tutte le forze politiche la smettano con gli slogan e la propaganda, perché è evidente che se ci sono tutti, questa è una cosa che si fa in 24 ore, ma se qualcuno continua a far propaganda diventa complicato". Francesco Boccia, deputato Pd, ai microfoni di `6 su Radio 1` parla delle consultazioni in corso al Quirinale aggiungendo poi: "Bisognerà ascoltare tutte le forze politiche, seguire i consigli del Presidente, ma poi bisognerà assumere decisioni che abbiano un senso politico per tutti".

Sulle posizioni dell`ex segretario del Pd Matteo Renzi, Boccia dichiara: "Tutti i cicli iniziano e finiscono e anche quando finiscono bisogna prendere la parte positiva. Penso che Renzi abbia sbagliato dopo le dimissioni a riprovare a fissare le regole del gioco. È successo sia con Veltroni che con Bersani, è giusto che lo spazio venga lasciato al gruppo dirigente che in quel momento si assume la responsabilità. Per il bene del Pd e anche per salvare le cose positive che ha fatto, Renzi dovrebbe lasciare il partito libero di dibattere. È stata votata la fiducia piena a Martina, quindi Martina da stamattina può portare il partito in qualsiasi direzione nel solco indicato dal capo dello Stato. Se il capo dello Stato riapre il perimetro del confronto col con M5S per me quel perimetro resta aperto".