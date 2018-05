Mulè: escluso accordo Lega-M5S senza Fi, centrodestra è unito

Roma, 7 mag. - "E' uno scenario che non mi risulta e che escluderei perché la posizione del centrodestra unito è la stessa da due mesi; la coalizione non si divide e non accetterà che una parte importante e fondamentale della stessa coalizione venga estromessa in una qualsiasi forma di governo". Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' rifiuta l'ipotesi ventilata dalla stampa di un accordo ipotetico tra Lega e M5S con l'esclusione di Forza Italia.

"Non solo non esiste questa ipotesi - ribadisce Mulè - ma non è stata nemmeno valutata al vertice di ieri sera. L'unica garanzia è quella di essere leali con i nostri elettori".

Sulla possibilità che la Lega possa uscire dalla coalizione, Mulè dichiara: "C'è uno scarto tra ciò che si legge sui giornali e la realtà. Salvini non solo non è intenzionato a rompere il contratto ma a me risulta esattamente il contrario. I giornali devono andare in tipografia. Ieri sera i giornalisti erano scatenati perché dovevano consegnare i pezzi".