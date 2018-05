Cyber security, a Londra un team di detective informatici

Roma, 7 mag. - La polizia della City of London ha in programma di lanciare una squadra di "cyber detective", assoldati direttamente dalle università del Regno Unito.

La forza di polizia, che opera nel distretto finanziario di Londra dal 1839, riporta il Telegraph, sta in pratica definendo i dettagli di un programma per assumere laureati in informatica che possano aiutare nella lotta contro i crimini di hacking.

L'obiettivo - prosegue il quotidiano britannico citando Peter O'Doherty, capo delle questioni cyber per la forza di polizia - è sperimentare il progetto l'anno prossimo con un gruppo iniziale di cinque o sei studenti. A questa iniziativa dovrebbe aggiungersi anche la creazione di una "cyber accademia" per il personale già esistente.

Il piano per assumere una squadra di giovani investigatori cyber è emerso dopo l'annuncio di un nuovo progetto denominato "Cyber Griffin" - attraverso il quale la polizia municipale intende fornire alle istituzioni finanziarie briefing e formazione professionale per rispondere agli incidenti informatici -, e dopo la notizia di un piano per l'istituzione di una nuova "cyber court" che si concentrerà esclusivamente sulla criminalità informatica.

(Fonte: Cyber Affairs)