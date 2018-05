Mattarella consulta partiti, sul tavolo resta governo elettorale

Roma, 7 mag. - Un governo neutrale che porti l'Italia al voto e, nella più ottimistica delle ipotesi, resti in sella fino a dicembre per approvare la legge di stabilità e scongiurare l'esercizio provvisorio. A meno di accordi in extremis tra le forze politiche, resta questa l'ipotesi più concreta sul tavolo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impegnato oggi nell'ultimo giro di consultazioni a due mesi dal voto del 4 marzo.

Anche se si dovesse tornare alle urne nella prima finestra utile, ovvero luglio, appare difficile che un giurista come Mattarella tenga in piedi il governo Gentiloni, cioè un governo politico, peraltro guidato da una personalità che al Quirinale viene considerato il candidato premier del Pd alle prossime elezioni politiche. Per lo stesso ragionamento il governo neutrale che ha in mente il capo dello Stato non potrebbe essere affidato a una personalità del centrodestra nè del M5S.

Non si esclude la possibilità che un governo elettorale diventi di tregua per evitare il famigerato aumento dell'Iva a cui il paese andrà inevitabilmente incontro in mancanza di una nuova manovra. La speranza che i partiti gli diano fiato fino a dicembre è l'ultima a morire al Colle.