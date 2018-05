Roma, 7 mag. - "Ho presentato poco fa un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e della Giustizia in seguito alle dichiarazioni televisive dell'on. di Maio sul caso Consip in cui ho chiesto quali iniziative intendano assumere per verificare se vi siano state violazioni del principio della separazione dei poteri, della connessa neutralità delle forze dell'ordine e soprattutto della non ingerenza su indagini giudiziarie in corso". Lo fa sapere il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti.