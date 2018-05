Germania, nuovo e inatteso calo ordini industria a marzo -0,9%

Roma, 7 mag. - Terzo mese consecutivo di calo degli ordini per l'industria in Germania, un meno 0,9 per cento a marzo, secondo l'agenzia federale di statistica, Destatis, che delude le attese degli analisti di un rimbalzo a seguito delle precedenti contrazioni. E un dato che alimenta i timori di persistere del rallentamento della crescita economica cui si è assistito nel primo trimestre.

"Dopo una crescita dinamica degli ordini nella seconda metà del 2017, il primo trimestre ha riservato degli sviluppi più moderati, come era prevedibile", ha commentato il ministero dell'economia della Germania, aggiungendo tuttavia che il portafoglio ordini delle imprese resta ben fornito per il successivo semestre.