Roma, 7 mag. - Mercoledì 9 maggio, alle 15, il Parlamento è convocato in seconda seduta comune per la votazione per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale - maggioranza richiesta, due terzi dei componenti dell'assemblea - e per la votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura - maggioranza richiesta, tre quinti dei componenti dell'assemblea.