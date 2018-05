Salini Impregilo in corsa per progetti da 3 mld in Medio Oriente -2

Roma, 7 mag. - In Qatar, Salini Impregilo sta per consegnare parte della prima linea della metropolitana di Doha, la Red Line North Underground, lunga circa 13 km, e sta costruendo lo stadio Al Bayt, in vista dei Mondiali del 2022. Salini Impregilo è presente da oltre 50 anni nella regione del Golfo persico. Ha partecipato ai più grandi progetti realizzati negli ultimi decenni, tra cui il Kingdom Tower a Riyadh e la Grande Moschea di Abu Dhabi, spaziando da lavori in grandi edifici civili, a lavori per la mobilità sostenibile, a grandi impianti per la desalinizzazione dell`acqua con la sua controllata strategica Fisia Italimpianti.

Il Gruppo ha quindi una conoscenza consolidata della regione a livello socio-economico, ed intende seguire i grandi piani di investimento previsti da molti governi dell`area, come quello del giovane principe saudita Mohammad bin Salman, che ha recentemente lanciato il piano di costruzione di Neom, una nuova città da costruire ex novo sulla costa vicino all`Egitto per un valore di 500 miliardi di dollari.