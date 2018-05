Oggi discussione generale Camera su proroga Authority energia

Roma, 7 mag. - Prenderà il via alle ore 15 nell'Aula della Camera la discussione generale sul decreto che proroga il collegio dell'Authority per l'energia, in attesa che arrivi il nuovo esecutivo "non oltre il novantesimo giorno dal giuramento" del prossimo governo e "comunque - è stato aggiunto con un emendamento approvato in commissione speciale - non oltre il 30 settembre 2018".

Secondo il decreto, varato il 10 aprile, i componenti dell'Autorità "continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti" e nello stesso emendamento, che ha ottenuto il via libera in commissione, si prevede anche che durante questo periodo transitorio l'Authority dovrà trasmettere "alle Camere, ogni quarantacinque giorni, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni".

I membri attualmente in carica sono il presidente Guido Pier Paolo Bortoni, Alberto Biancardi, Rocco Colicchio e Valeria Termini, nominati nel febbraio 2011. La carica, per legge, dura 7 anni.