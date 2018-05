Putin: con me Russia sarà più forte, russi vivranno meglio

Mosca, 7 mag. - Con Vladimir Putin "la Russia sarà più forte, i russi vivranno meglio". Così il capo di stato al suo quarto insediamento che ha visto anche un colpo di scena. Un ingresso meno trionfale del solito per il capo di stato, che questa volta si è fatto riprendere mentre si alzava dalla sua scrivania per andare alla fastosa cerimonia. Un chiaro segno di continuità e semplicità. "Vi assicuro che lo scopo della mia vita, del lavoro, come prima, sarà servire le persone, la nostra patria. Per me, questo viene prima di tutto".

Putin, rieletto a marzo con oltre il 76% dei consensi, in automobile ha fatto il breve tratto tra l'amministrazione e il Gran Palazzo, all'interno delle mura rosse.