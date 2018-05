Consip, senatori Pd: Di Maio ha incontrato Scafarto?

Roma, 7 mag. - "Luigi Di Maio, con le sue pesanti rivelazioni, ha incontrato Scafarto il carabiniere indagato sul caso Consip per depistaggio e falso per aver fabbricato prove false contro Renzi?". Se lo chiedono in una interrogazione urgente depositata oggi i senatori Pd Nadia Ginetti, Simona Malpezzi e Dario Parrini.

"Di fronte alle pesanti allusioni del leader del M5S - scrivono i tre esponenti dem - ai suoi messaggi minacciosi lanciati attraverso la Rai, proprio alla vigilia della formazione del governo, l`Arma del Carabinieri e i Ministeri competenti hanno dovere di indagare e chiarire".