Port Sudan, inaugurata Unità terapia finanziata da Italia

Roma, 7 mag. - Si è svolta presso la sede dell`Ospedale Universitario di Ostetricia di Port Sudan - il piu grande ospedale dello Stao del Red Sea - la cerimonia di inaugurazione della Unità di terapia semi intensiva e dell`Unita Operativa di Nutrizione finanziata dall` Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e realizzata dalla ONG AISPO e dall` Università di Sassari in collaborazione con il Ministero della Salute.

L` evento a cui hanno partecipato il Direttore Generale del Ministero della Salute - Dr. Amad Abdu Rabu, il Direttore dell`Ospedale, Dr. Abdallah, il Governatore dello Stato del Mar Rosso S.E. Mr. Ali Ahmed Hamidt, l`Ambasciatore Italiano Fabrizio Lobasso, e il rappresentante AICS a Khartoum Vincenzo Racalbuto è stato occasione per ricordare che gli interventi della Cooperazione italiana nel settore sanitario dal 2015 ad oggi sono esempio di una collaborazione di successo tra Sudan e Cooperazione italiana.

Lavoriamo per rafforzare il sistema sanitario a livello locale e federale, con iniziative per un valore di 25 M Euro su un totale di 73 M Euro. Una solida e forte collaborazione e integrazione con la popolazione sudanese e con le istituzioni ci consente di raggiungere i nostri obiettivi ha affermato l`Ambasciatore Italiano Fabrizio Lobasso.

L` Italia - ha aggiunto - è in prima linea per fronteggiare la malnutrizione delle donne in stato di gravidanza, delle giovani mamme di bambini sotto i cinque anni d`età e per migliorare il sistema sanitario sudanese affinché si possa assicurare alla maggior parte della popolazione possibile l`accesso ai servizi sanitari di qualità. È stato altresì ricordato come l`Unita Operativa di Nutrizione sia in linea con il ruolo di Donor Covener dell`Italia nell`ambito del Programma onusiano Scaling Up Nutrition -SUN, movimento globale nato nel 2010 per dare impulso alla lotta contro la malnutrizione volto a concorrere alla realizzazione dell`Obiettivo 2 dell`Agenda 2030, ovvero "Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l`alimentazione e promuovere l`agricoltura sostenibile".

Il rappresentante della Sede AICS di Khartoum - Vincenzo Racalbuto - ha ricordato che oltre a rendere disponibili i servizi sanitari di cui la popolazione ha bisogno, la Cooperazione Italiana è impegnata in altri tre Stati Gedaref - Kassala e Khartoum per migliorare il sistema sanitario primario e secondario e la riabilitazione di strutture sanitarie. Il Direttore Generale del Ministero della Salute - Dr. Amad Abdu Rabu - ha espresso un sentito riconoscimento all` Italia e alla Cooperazione italiana per il lavoro fatto che ci rende orgogliosi di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione".

Parallelamente, si è svolta la cerimonia di consegna dei certificati a 20 insegnati dell`Accademia delle Scienze mediche che hanno partecipato ad un corso di formazione IT organizzato da AISPO e Università di Sassari e finanziato da AICS volto a potenziare le loro capacità con le nuove tecnologie informatiche.