Di Maio: no a due anni di dibattito su nuova legge elettorale

Roma, 7 mag. - Il leader M5S, Luigi Di Maio, non è disponibile a parlare di una nuova legge elettorale prima delle prossime elezioni. Rispondendo alle domande dei giornalisti al Quirinale al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Di Maio ha detto: "L'unica cosa che non voglio fare è portare gli italiani in un dibattito di due anni su premio alla lista, premio alla coalizione, sbarramento al cinque virgola, sbarramento al tre. Il ballottaggio lo faranno gli italiani andando a votare la prossima volta".