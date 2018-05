Governo, Di Maio: reddito cittadinanza condizione non trattabile

Roma, 7 mag. - "Tre condizioni non trattabili: reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero e una seria legge anticorruzione". Le ribadisce Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Colle per la formazione del governo spiegando che sono il programma condiviso per un governo "con la Lega".

A fare un accordo con la Lega "ci abbiamo provato per cinquanta giorni e non è stato possibile", poi, racconta nel dettaglio Di Maio, "grazie al mandato esplorativo del presidente Fico si era aperto uno spiraglio con il Pd a detta del segretario reggente e della delegazione del partito giunta alle consultazioni, c'erano molte criticità ma sembrava esserci un'apertura" poi questa strada è stata "sbarrata dall'intervista di Matteo Renzi". "Evidentemente le due forze politiche che avevano perso le elezioni si stavano sentendo e stavano facendo di tutto per impedire che il Movimento cinque stelle arrivasse al governo", ha concluso.