Di Maio: no governo tecnico, ministri con sensibilità politica

Roma, 7 mag. - "Per noi il governo deve essere politico: si individua insieme un premier ma anche delle figure ministeriali che abbiano una sensibilità politica". Lo ha detto Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti, al Quirinale, al termine delle consultazioni.

"Non immagino - ha aggiunto il capo politico del M5s - un governo di tecnici, né di persone che con tutte le professionalità del caso magari non hanno la sensibilità politica che serve per affrontare tensioni, povertà, i problemi degli imprenditori e i livelli di tassazione che subiscono".