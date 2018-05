Governo, Di Maio: ce l'abbiamo messa tutta ma molto cinismo

Roma, 7 mag. - "In questi due mesi abbiamo dato tutto per formare un governo, abbiamo messo al centro il contratto per gli italiani", "abbiamo ringraziato il presidentre della Repubblica per la pazienza verso le forze politiche". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Noi ce l'abbiamo messa tutta e se siamo arrivati qui è perchè c'è stato molto cinismo e non valutazioni legate al bene del Paese" ha concluso.