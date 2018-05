Governo, Di Maio: disponibile a scegliere premier terzo con Lega

Roma, 7 mag. - "Oggi siamo in un'altra fase e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo sapeva già, che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo con reddito cittadinanza, abolizione della legge Fornero e serie misure anti-corruzione". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica per la formazione del governo.

"Il Movimento cinque stelle oltre questo schema del contratto di governo non può andare e quindi al di là delle valutazioni che farà il presidente della Repubblica non siamo disponibili a votare la fiducia a governi tecnici" ha ribadito. "Per scongiurare un altro 2011 abbiamo provato a dare un governo politico al paese" ha concluso Di Maio.