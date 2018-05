Pil, Codacons: impasse politica influisce su crescita economia

Roma, 7 mag. - "La situazione di impasse politica in cui versa il nostro paese influisce in modo evidente sulla crescita dell`economia italiana". Lo afferma il Codacons, commentando la nota mensile diffusa all`Istat che conferma in pieno gli allarmi lanciati a più riprese dall`associazione.

"Tutti gli indicatori economici registrano un preoccupante rallentamento nella crescita dell`Italia - spiega il presidente Carlo Rienzi - dalla fiducia di consumatori e imprese all`industria si registra una inversione di tendenza, con dati in diminuzione. Non va meglio per i consumi, che continuano a non crescere con effetti deleteri sul commercio ma anche sui prezzi al dettaglio, che ad aprile sono risultati in forte rallentamento. E` evidente che lo stallo politico e i ritardi nella formazione del nuovo Governo a due mesi dalle elezioni stanno influendo negativamente sull`economia e sulla crescita del paese".

Con la nota inoltre "l`Istat smentisce in modo categorico le errate valutazioni di alcune associazioni che, nonostante il calo della fiducia di imprese e consumatori, avevano minimizzato gli effetti negativi sulla crescita, effetti che al contrario risultano evidenti e certificati ora dall`istituto di statistica".