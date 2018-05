Egitto: isolamento carcerario equiparato a tortura da Amnesty

Il Cairo, 7 mag. - L'isolamento carcerario prolungato dei prigionieri politici e le violenze fisiche cui sono sottoposti nelle carceri egiziane rappresentano un atto di "tortura". Lo ha indicato l'ong Amnesty International.

"I detenuti in carcere per motivi politici sono detenuti in Egitto in condizioni di isolamento prolungato e indefinito -a volte per molti anni - e questo già di per sé rappresenta una tortura", ha dichiarato l'organizzazione di difesa dei diritti umani con sede a Londra in un rapporto pubblicato oggi.

Le autorità egiziane hanno negato questo massiccio ricorso all'isolamento carcerario prolungato, in una risposta a un memorandum inviato il 16 aprile da Amnesty e contenente riepilogo delle indagini, secondo un comunicato pubblicato dall'ong nella notte tra domenica e lunedì.

(fonte AFP)