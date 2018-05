Ag. Entrate: rottamazione cartelle sbarca su Frecciarossa e Poste

Roma, 7 mag. - Prosegue la campagna informativa di Agenzia delle Entrate-Riscossione per alcuni servizi e in particolare sulla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle che scade il prossimo 15 maggio. In collaborazione con il ministero dell`Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, "sono stati realizzati spot radiofonici e televisivi istituzionali per le emittenti della Rai, mentre grazie alla disponibilità di Trenitalia e Poste Italiane sono diffusi in forma gratuita video tutorial sui treni e negli uffici postali in tutto il territorio nazionale. Queste iniziative si aggiungono alle consuete attività di comunicazione realizzate già dallo scorso dicembre attraverso comunicati stampa, aggiornamento delle informazioni e dei servizi disponibili sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it e sull`App "Equiclick", costante diffusione di messaggi sui social media, oltre al nuovo materiale informativo distribuito direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione".

In collaborazione con il Mef e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 17 aprile è in onda sulle emittenti radiofoniche della Rai, fino al 15 maggio, uno spot di 30 secondi che ricorda ai contribuenti la scadenza dei termini e le modalità di adesione alla Definizione Agevolata. Dal 10 maggio e fino al 15 maggio partirà sui canali televisivi della Rai uno spot video con medesimi contenuti informativi di quello radiofonico.

A partire dal 27 aprile su alcune limitate tratte, e con diffusione su tutta la flotta dal 29 aprile, vengono proiettati video tutorial di 55 secondi per ricordare la tipologia dei debiti che possono rientrare nel perimetro della Definizione Agevolata, il termine di scadenza e le modalità di adesione. Il video sarà proiettato fino al 15 maggio sui monitor di oltre 230 treni al giorno (Frecciarossa, Frecciargento) con una frequenza di 45 minuti.

Lo stesso video tutorial di 55 secondi in onda sui treni è trasmesso giornalmente sui monitor presenti in circa 2900 uffici postali a partire dal 4 maggio e fino al termine di scadenza della definizione agevolata. Dal 27 aprile, inoltre, in circa 7 mila Postamat è presente un messaggio informativo con la scadenza del termine e le modalità di adesione alla Definizione Agevolata.