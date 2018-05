Governo, Ronzulli: no Fi ad appoggio esterno, c.destra unito

Roma, 7 mag. - "Ieri sera si è ribadito che il centrodestra è unito nel dire no a un governo del presidente. Oggi andremo al Quirinale a chiedere che il governo venga dato al centrodestra, con incarico a Salvini o a un altro esponente della coalizione che Salvini indicherà". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, intervistata a Circo Massimo su Radio Capital.

"Se non passa questa linea non c'è altra soluzione che tornare alle urne. Forza Italia non è disponibile a un appoggio esterno - aggiunge Ronzulli -. L'ipotesi di Di Maio non è stata presa in considerazione. Se Forza Italia non va al governo va all'opposizione. Ma se questo accade significa che il centrodestra si è rotto. Salvini ha ribadito la sua fedeltà alla coalizione, ovvero a 12 milioni di elettori. Di Maio ha fatto l'ultimo tentativo di spaccare il centrodestra. Ma è stato respinto".