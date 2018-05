Fisco, sportelli dell'Agenzia Entrate aperti anche di pomeriggio

Roma, 7 mag. - Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da lunedì 7 maggio, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, Milano, Napoli e Torino prevedono l`apertura fino alle 16.15, mentre in altri 113 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale i servizi saranno garantiti un`ora in più, fino alle 14.15. Inoltre, in vista del prossimo 15 maggio, termine fissato dalla legge per l`adesione alla "rottamazione" delle cartelle, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno aperti anche sabato 12 maggio. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Gli sportelli di Roma (via Colombo, via Aurelia e via Benigni), Milano (viale dell`Innovazione, via Lario) Napoli (Corso Meridionale) e Torino (via Alfieri) a partire dal 7 maggio resteranno aperti nei consueti giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 fino alle 16.15 (e non più fino alle 15.15). Invece per 113 sportelli di medie dimensioni (tra cui anche Firenze, Bologna, Venezia, Genova e Bari), l`orario sarà esteso fino alle 14.15 (anziché le 13.15).

L`ampliamento dell`orario riguarda tutta Italia ed è previsto dal rinnovo del contratto collettivo nazionale siglato a marzo scorso dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione e dalle organizzazioni sindacali del settore. L`apertura straordinaria di sabato 12 maggio, dalle 8,15 alle 13,15 senza i servizi di cassa, è stata prevista per le dinamiche della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle che, per legge, ha come termine ultimo martedì 15 maggio per la presentazione delle richieste di adesione.